Pārvēršamies par sliņķiem? Šobrīd dzīvojam periodā, kurā brīvdienu būs vairāk nekā darbadienu

“Viena no latviešu vēsturiskajām vērtībām ir darba tikums. LDDK nav pret svētku dienām vai svinēšanu kopumā, taču pēdējā laikā mēs ļoti daudz runājam par papildu brīvdienām, slodžu samazināšanu, un līdz ar to esam aizmirsuši par savām pamatvērtībām. Attieksme pret darbu ir atšķirīga attīstītās valstīs un valstīs ar stagnējošu ekonomiku. Latvijai būtu jāpieder pie pirmo valstu grupas gan attieksmes ziņā, gan ekonomisko rādītāju ziņā. Aicinām pārskatīt brīvdienu skaitu un to organizēšanu, līdzīgi kā to nesen izdarīja Dānija,” pauž konfederācija.