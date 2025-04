Jānis Ošlejs: kāpēc notiek ASV tarifu kari un ko tas nozīmē Latvijai?

5. Piespiest Ķīnu atteikties no mākslīgi zemā juaņas kursa. ASV zina, ka Ķīnas rūpniecības un eksportētāju biznesa modelis ir pārdot preces uz ASV. Ja ASV tirgus nebūs pieejams, Ķīnas eksportētājiem nebūs iespējas to aizvietot. Tāpēc ASV, uzliekot ļoti augstus tarifus Ķīnas precēm cer, ka Ķīnas valdība piekāpsies un juaņas zemā kursa piesaiste dolāram tiks lauzta un panākta vienošanās par taisnīgu valūtas kursu, līdzīgi, kā ASV vienojās ar Japānu 1985.gada Plazas līgumā. Bet Ķīnai tas nozīmētu pilnīgu biznesa modeļa maiņu prom no eksporta-vilktas izaugsmes, un tas ir ļoti grūti - pārorientēt rūpnīcas, kas pielāgotas ražošanai ASV patērētājiem uz Ķīnas patērētājiem nav vienkārši paveicams.