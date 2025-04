Rīgā grobiņnieki 3D krāsnī cep detaļas pasaules lielākajām lidmašīnām

Kas tad šeit top? Jātnieks mums parāda lidaparāta tualetes moduli, ar kuru paredzēts iepazīstināt klientus jaunākajā pasaulē lielākajā lidmašīnu interjera starptautiskajā izstādē Hamburgā. “Šobrīd viss, ko ražojam, domāts civilās aviācijas lidmašīnām. Agrāk tas bija darināts pilnīgi no metāla un kompozītrisinājumiem, šobrīd 3D printēts tikai no plastikāta.” Drukātavā top detaļas, sākot no visvienkāršākajiem roku balstiem, beidzot ar lidaparātu tualetēm.