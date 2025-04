"Neste" investē 2,5 miljonus eiro un ievieš jaunu pakalpojumu Latvijā

"Neste Easy Wash" pakalpojuma izmantošana ir vienkārša un ērta – klientam nav nepieciešams izkāpt no automašīnas. Piekļuve automazgātavai un norēķini tiek veikti, izmantojot "Neste" mobilo lietotni, kas ir piesaistīta bankas kartei. Pakalpojums pieejams pēc abonēšanas principa – pirmais mēnesis jaunajiem klientiem ir bez maksas, savukārt pēc tam katru mēnesi automātiski tiek ieturēta abonēšanas maksa sākot no 29,90 eiro , atkarībā no izvēlētās mazgāšanas programmas. Sākotnēj i automazgātava strādās no plkst. 7.00 līdz 21.00, bet vēlāk tā būs pieejama 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, sniedzot klientiem iespēju izmantot pakalpojumu sev ērtā laikā. Pirmo mēnesi "Neste Easy Wash" strādās palīgi, k uri palīdzēs klientiem apgūt jaunā pakalpojuma izmantošanu, kas ir vienkārša un ērta.​