"Rīgas zeļļi", "Sudden Lights" un "Tiny Giant" triumfē Gada preču zīmju balvu pasniegšanas ceremonijā

“Mēs esam grupa, kas ir satikusies mūzikas skolā, un mūsu skolā notika koncerti. Pirms viena no koncertiem mums vajadzēja nosaukumu, ko ielikt plakātā. Šķirstījām vārdnīcas, grāmatas, un kādā brīdī uzdūrāmies vārdam “Lights”, kas šķita ļoti piemērots vārds tam, ko ar savu mūziku gribam pateikt,” par grupas nosaukuma rašanos stāsta grupas mūziķi, uzsverot, ka grupas nosaukuma aizsargāšana, piereģistrējot to kā preču zīmi, ne tikai pasargā no tā, ka kāds cits šo nosaukumu var izmantot un piereģistrēt, bet arī pašu grupu kā kolektīvu padara stiprāku. “Mūsu radošajā nozarē ir svarīgi arī emocionāli saprast, ka mēs esam apdrošināti – tas ir kā drošības garants – mums ir mūsu preču zīme,” papildina grupa.