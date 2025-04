"Valmiermuižas alus" pērn sasniedzis rekordlielu apgrozījumu - vairāk nekā 10 miljonus eiro

Visstraujāko izaugsmi pērn piedzīvojis Valmiermuižā brūvētais bezalkoholiskais alus, kura pārdošanas apjoms litros audzis par 80%. Valmiermuižā brūvēto zelteru un kvasa pārdošanas apjoms palielinājies par 18%, un kopumā pērn bezalkoholiskie dzērieni veidojuši jau 19% no kopējā alus darītavas apgrozījuma. "Gardu muti" zelteri vēl arvien tiek brūvēti tikai no Latvijas dārzos augušiem augļiem un ogām, bet Valmiermuižas kvass - no Ziemeļlatvijā audzēto rudzu iesala.