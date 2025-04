Vasaras riepas no budžeta līdz UHP grandiem

Labs piemērs ir jaunā Michelin Primacy 5 - it kā nekas īpašs, bet - pilnībā mainīts protektora raksts, papildus bloki stiprībai. Primacy modelis paredzēts ilgai kalpošanai un lielam nobraukumam. Bet benzīngalvām noteikti domāta Pilot Sport sērija. Ar jauno Pilot Spory 5 var droši doties pat sacīkšu trasē. Jaunais Michelin Pilot Sport pārsvarā pieejams zemprofila izmēros, sākot ar 16 collām, bet augšējā izmēru robeža iesniedzas supermašīnu pasaulē - 23 un pat 24 collas. Savukārt tiem, kam UHP jeb Ultra High Performance riepu kaislības ir svešas un riepas mainīt nepatīk vispār, Michelin piedāvā vienu riepu visām sezonām. Crossclimate 2 ir speciāla riepa, lai ar to varētu braukt arī ziemas apstākļos. "Šī riepa ir laba vasarā, un ar to droši var braukt līdz uzkrīt pirmais stabilais sniegs," secina Inter Cars Latvija riepu speciālists."