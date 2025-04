Daļa Ostu attīstības fonda naudas izmantota prettiesiski

Tāpat, veicot pārbaudes SM, konstatēti gadījumi, kad ministrijas darbinieki faktiski atrodas prombūtnē - komandējumā padomes sekretariāta uzdevumā, kas ministrijas darba laika uzskaitē nav atbilstoši uzrādīts, - tomēr turpina saņemt algu ministrijā. Rezultātā SM laikā no 2022.gada līdz 2023.gadam ir pieļāvusi nelikumīgu rīcību ar ministrijas finanšu līdzekļiem un nepamatoti atlīdzībās izmaksājusi vismaz 7290 eiro. Turklāt konstatēti pieci gadījumi, kuros ministrijas darbinieks par vienu un to pašu komandējumu saņēmis dienas naudu gan no fonda, gan no SM budžeta, radot nepamatotus izdevumus 865 eiro apmērā.