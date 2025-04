Lielajiem uzņēmumiem būs jānodrošina dzimumu līdzsvars vadības līmenī

Likumprojekts nosaka, ka dzimumu līdzsvars jānodrošina vienā no diviem veidiem - nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvjiem jāieņem vismaz 40 procenti no padomes amatiem vai arī nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvjiem jāieņem vismaz 33 procenti no visiem padomes un valdes amatiem.