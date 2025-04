Restorānu biedrība aicina pārskatīt svētku dienu skaitu

Latvijas Restorānu biedrība aicina Saeimu un valdību pārskatīt svētku dienu politiku, iespējams, samazinot to skaitu vai neatzīstot noteiktas dienas par svētku dienām no darba samaksas viedokļa. Tāpat tiek rosināta diskusija par iespējamiem kompensācijas mehānismiem uzņēmumiem, lai mazinātu finansiālo slogu, kas rodas no svētku dienām.