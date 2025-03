Plānota “Latvijas dzelzceļš” reorganizācija – apvienos trīs uzņēmumus

Savukārt "LDz ritošā sastāva serviss" 60-70% apgrozījuma ģenerē no "LDz Cargo", papildus apmēram 10% apgrozījuma veido darījumi ar LDz. Uzņēmumam ir tikai pieci lieli ārējie klienti, kuri ģenerē apmēram 80% no apgrozījuma, kas saņemts no ārējiem klientiem. No 2022.gada uzņēmuma apgrozījums ir samazinājies no 59,6 miljoniem eiro līdz 44,3 miljoniem eiro 2024.gadā.