Noskaidrots, cik izmaksāja jauno elektrovilcienu pantogrāfu remonts

Katrs elektrovilciens sastāv no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem. Vilcienos ir viena līmeņa iekāpšana no paaugstinātajām pasažieru platformām. Jauno elektrovilcienu iegādes kopējās izmaksas veido 244,846 miljonus eiro, no kuriem 168,191 miljons eiro piesaistīti no Eiropas Savienības Kohēzijas fondu līdzekļiem.