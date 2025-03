FOTO: atklāta Latvijas motoklubu pirmssezonas motociklu izstāde

Latvijā, motociklu "lielvalstī", ir sena tradīcija svinēt moto sezonas atklāšanu aprīļa pēdējā sestdienā. 100 gadus pirms un 100 gadus uz priekšu mēs zinām šo dienu. Šogad notikums iekrīt 26. aprīlī. Bet... motociklisti mostas daudz ātrāk. Latvijas Motoklubu asociācija (MCA) sadarbībā ar t/c Akropole Alfa, ir sarīkojusi motoklubu motociklu izstādi. Tieši to spēkratu parādi, ar kuriem kluba biedri brauc ikdienā un ceļojumos. Individualizēti, apgleznoti, Hārleji, BMW, Triumph, Honda, Yamahauc.



22. martā notika kopīga klubu biedru sanākšana un izstādes atklāšana. Izstādes ietvaros bija iespēja "dzīvajā" satikt tādu klubu biedrus , kā VBO MC, FreeHawks MC, HooliganSquad MCC, Goldwing Club, Stuntfighters MC, Bucefals MC, Souls of Thunder MCC, Brīvības Gari MC, Smart Head MCC. Daudziem apmeklētājiem bija iespēja aprunāties ar pieredzējušiem motobraucējiem, uzzināt motociklu izvēles kritērijus un kluba dzīves priekšnosacījumus.



MCA valdes loceklis un kluba "Free Hawks" prezidents Uģis Spēlmanis visiem motobraucējiem atgādina, ka sākoties sezonai noteikti vajag atsvaidzināt braukšanas iemaņas. Šādu bezmaksas izglītojošo trīs dienu pasākumu Biķernieku trasē "Mežciems" tradicionli rīko MCA sadarbībā ar Satiksmes ministrijas CSDP un LTAB. Šogad drošas braukšanas dienas būs 16., 17. un 18. aprīlī BKSB. Informācija par pasākumiem www.mca.lv Saulaina diena gan motobraucējiem, gan interesentiem, kuri sapņo reiz izbaudīt vēju, sauli un labu kompāniju ar saviem spēkratiem. Atgādinām - no pavasara pirmās dienas - skaties divreiz!



Izstāde būs atvērta līdz 4. aprīlim.