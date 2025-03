Divpadsmit gaidītākās video spēles 2025. gadā

Spēles, kuru galvenais varonis ir samurajs, pēdējos gados bijis viens no industrijas, pat online kazino tendencēs, modes kliedzieniem - kādam tas sanācis ļoti veiksmīgi, bet citiem ne tik ļoti. To, kā ar to veiksies “Ubisoft” ražotāja “Assassin’s Creed” franšīzes spēc skaita 14. primārajai spēlei redzēsim jau 20. martā.