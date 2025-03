Iedzīvotāji krāpniekiem savu ilgi krāto naudu atdod pat pa logu

Arī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē saņemts iesniegums par to, ka šā gada 3. un 4. februārī seniore saņēma zvanus no nezināma vīrieša, kurš runāja latviešu valodā, uzdevās par bankas drošības dienesta darbinieku un paziņoja, ka cietušās bankas kontā tiek veiktas krāpnieciskas darbības. Maldinot sazvanīto sievieti, viltvārdis pārliecināja viņu savā datorā lejuplādēt programmatūru, kas ļauj attālināti pieslēgties datoram. Izmantojot piekļuvi cietušās datoram un internetbankai, ļaundari veica noziedzīgas darbības viņas bankas kontā. Pēc tam telefonkrāpnieks pārliecināja cietušo parakstīt divus zemes pirkšanas-pārdošanas līgumus, doties uz bankas filiāli un veikt no sava bankas konta divus maksājumus uz ārvalsts banku kontiem it kā par zemes pirkšanu. Noziedznieks apgalvoja, ka tas esot nepieciešams, lai noskaidrotu un notvertu krāpniekus. Tāpat viltvārdis pārliecināja seniori nepazīstamai personai atdot norēķinu kartes. Vēlāk cietušās sievietes kredītkartes izmantotas, veicot skaidras naudas izmaksu bankomātos bez viņas ziņas un atļaujas. Kopējais sievietei nodarītais mantisks kaitējums ir 81 600 eiro.