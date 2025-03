FOTO: kā izskatās par 3,9 miljoniem uzbūvētās novietnes, kur ārpus sprostiem aug tūkstošiem cāļu

Tā kā olas ražošanas procesā nerodas pašas no sevis, tad īpašu vietu Balticovo saimniecībā, protams, ieņem dējējvistu ganāmpulks, kas ikdienas Latvijā saražo 2,5 miljonus olu. Svarīgi saprast, ka šis ganāmpulks ir jāpapildina, tāpēc gluži loģisks jautājums ir - nu kurienes rodas vistas? Balticovo gadījumā uzņēmums ir izvēlējies pats no cālīšiem izaudzināt vistas, un tas Balticovo izceļ uz daudzu citu olu ražotāju fona, un tas ir vēl viens uzņēmuma aprites ekonomikas posms. Pašlaik Balticovo kūtīs Latvijā ir 3,5 miljoni vistu, no kuriem viens miljons – jaunputni, kas īpaši pielāgotās jaunputnu novietnēs no dzelteniem cālīšiem izaug par brašām dējējvistām. Tā kā Balticovo ir apņēmies tuvāko gadu laikā pilnībā pāriet uz ārpus sprostiem turētu vistu dētām olām, ir ļoti svarīgi, ka pie šādiem apstākļiem vistas tiek radinātas jau kopš mazotnes. Tāpēc Balticovo nupat ir piedzīvojis priecīgu notikumu – ir uzbūvēta vēl viena jauna jaunputnu novietne, kurā jau kopš janvāra ārpus sprostu apstākļos mitinās cāļi un apmēram sešpadsmit nedēļu laikā izaug par jaunām dējējvistām.