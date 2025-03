Ar elektroauto uz ārzemēm – vai tiešām neiespējamā misija?

Uzlādes cenas dažādās valstīs un uzlādes tīklos ir atšķirīgas – līdzīgi kā tas ir ar degvielu. Sākot uzlādi, jāpievērš uzmanība, par ko tiek iekasēta samaksa, – par vada galā pavadīto laiku vai par uzlādētās enerģijas apjomu. Labāks ir pēdējais (tas arī ir izplatītākais) variants, jo, maksājot par laiku, kopējais rēķins būs lielāks.

“Kopumā ceļošana ar elektroauto ir izdevīgāka, nekā to pašu maršrutu veikt ar iekšdedzes dzinēja auto. Svarīgākais būtu sekot līdzi uzlādes tarifam katrā stacijā, jo tas var atšķirties arī vienā uzlādes tīklā. Elektrības cena ir tikai viena no komponentēm, kas veido uzlādes cenu, to iespaido arī, piemēram, zemes nomas maksa, infrastruktūras izbūves izmaksas un tā tālāk. Taču vidējā cena par kWh vienas jaudas gadījumā būs diezgan līdzīga – ātrajai uzlādei tā varētu būt robežās no 30 līdz 70 centu par kWh; lēnās uzlādes stacijas, protams, būs lētākas. Jāatceras – jo jaudīgāka uzlādes stacija, jo dārgāka būs uzlādes cena tajā. Nosacīti var teikt, ka ātrās uzlādes gadījumā mēs pērkam ne tikai enerģiju, bet arī laiku. Jāmin, ka gan uzlādes staciju operatori, gan auto ražotāji savā starpā mēdz noslēgt līgumus, piedāvājot saviem patstāvīgajiem klientiem izdevīgāku cenu. Šo jautājumu ieteicams jau laikus izpētīt,” skaidro “Elektrum” eksperts.