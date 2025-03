Kā Latvijas ekonomiku ietekmēs valsts aizsardzības izdevumu kāpināšana? Skaidro ekonomists

Šobrīd Latvijas IKP ir nedaudz virs 40 miljardiem eiro, līdz ar to viens procentpunkts būtu 400 miljoni eiro. Tā ir ļoti liela summa. Ja skatāmies uz valsts budžeta izdevumu pusi, tad kopējie izdevumi valsts budžetā ir 17,14 miljardi eiro. Līdz ar to 400 miljoni eiro no valsts budžeta izdevumiem veidotu vairāk nekā 2%, par kuriem būtu jāmazina izdevumu puse. Līdz ar to nav tā, ka finansējuma palielināšana aizsardzībai par 1% no IKP nozīmētu valsts izdevumu samazināšanu par 1%. Valsts izdevumi būtu jāmazina par 2,3-2,5%. Tas, manuprāt, ir liels izaicinājums.