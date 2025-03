Būtiskas izmaiņas veikalos un tirgos no 1. aprīļa: jānodrošina iespēja norēķināties ar bankas kartēm, bet ne visur

Pastāv ļoti dažādi tehnoloģiskie POS termināļu risinājumi. To izmaksas ietekmē ne tikai termināļu veids, bet arī darījumu skaits un norēķinu kartes veids, uzņēmējiem ir iespēja izvēlēties sev atbilstošāko bezskaidras naudas norēķina risinājumu. Aplūkojot Latvijas lielāko banku piedāvājumus, Jauns.lv konstatēja, ka vidēji POS termināļa (atkarībā no tā veida) abonenta maksa ir no 12 līdz 25 eiro mēnesī, bet par vienu darījumu pārsvarā tiek iekasēti 0,9-0,99 procenti no darījuma summas plus viens vai divi eirocenti. Savukārt bezskaidras naudas norēķina rīka abonents viedtālrunī tirgotājam izmaksās ap desmit eiro mēnesī.