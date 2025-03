Par "airBaltic" pagaidu padomes locekli iecelts Jurģis Sedlenieks

Darbu “airBaltic” pagaidu padomē turpina tās priekšsēdētājs Andrejs Martinovs un loceklis Lars Tūsens (Lars Thuesen). Jurģim Sedleniekam ir plaša pieredze uzņēmējdarbības vadības jomā un aviācijas nozarē. No 2022. gada viņš ieņem komercdarbības vadītāja amatu (Chief Commercial Officer) Igaunijas uzņēmumā “Nordic Aviation Group”, no 2018. gada ir līdzīpašnieks un valdes loceklis “OTTO Hotel & Sun”, kā arī no 2009. gada ir līdzīpašnieks un valdes loceklis “Baltic Ad Hoc”. Pirms tam Sedlenieks strādājis vadošos amatos vairākos uzņēmumos, tostarp no 2008. gada līdz 2016. ieņēmis viceprezidenta amatu aviācijas uzņēmumā “Smartlynx Airlines”.