VIDEO: Latvijā top NATO standartiem atbilstošas vestes, kas nodrošina palielinātu aizsardzību pret lodēm

Papildus tam, ka šī veste nodrošina lielāku aizsardzību, tās dizains tiek pielāgots arī dažādu cilvēku vajadzībām. Pētnieki un uzņēmēji strādā pie tā, lai uzlabotu vestes komfortu un pielāgojamību, piemēram, veicot izmaiņas, kas ļaus to ērtāk valkāt sievietēm, ņemot vērā viņu auguma proporcijas. Nākotnē tiek plānots arī paplašināt vestes funkcionalitāti, piemēram, palielinot to aizsardzību pret šķembām. Uzņēmēji un petnieki, kas piedalījās vestes izstrādē plāno uzsākt to masveida ražošanu.