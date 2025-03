FOTO: Konkursa Latvijas Būvniecības Gada balva 2024 laureāti

Fasāžu nominācijā 80% pieteikumu ir Rīgas objekti, rajonos fasāžu atjaunošana noris lēnāk, veidojot tikai 20% pieteikumu kopskaita. Pretējs sadalījums ir nominācijās Ražotne, Inženierbūves – pārbūves un Jaunas inženierbūves – aptuveni 70% ir rajonos realizēti projekti, Rīgā – 30%. Rajonos salīdzinoši lēni vai pat nemaz neattīstās jaunu dzīvojamo ēku sektors, no Rīgas saņemti 70% visu nominācijā Jauna dzīvojamā ēka iesniegto pieteikumu. Nominācijā Jauna sabiedriskā ēka puse pieteikumu ir no rajoniem, otra puse no Rīgas, tāds pats sadalījums ir nominācijās Koka ēka, Teritorijas labiekārtojums, Restaurācija.