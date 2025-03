Februārī Latvijā strauji pieauga elektrības cena! Kādēļ tā?

Elektroenerģijas cenas visā Baltijas reģionā sašūpoja arī atslēgšanās no BRELL loka, kas prasīja papildu rezerves jaudu iepirkšanu un palielināja balansēšanas izmaksas. Tā kā Latvija, Igaunija un Lietuva parasti darbojas kā vienots elektroenerģijas tirgus, pārvades jaudas ierobežojumi jebkurā no Baltijas valstīm samazina piekļuvi lētākai elektroenerģijai no kaimiņvalstu tirgiem, veicinot cenu kāpumu. Desinhronizācijas laikā svarīgi pārvades tīkli tika ierobežoti kritiskos brīžos: 8.–9. februārī Somiju un Igauniju savienojošajā elektrokabelī EstLink 1 jauda tika samazināta līdz 150 MW, savukārt elektrokabeļa NordBalt (Lietuva–Zviedrija) kapacitāte tika samazināta par 300 MW. Turklāt no 10. līdz 16. februārim par 150 MW tika samazināta Lietuvas–Polijas pārvades jauda vienlaikus ar EstLink 2 atslēgumu, kas ietekmē lētas atjaunīgās enerģijas pieejamību no Ziemeļvalstīm.