"Ryanair" un "Wizz Air" pasažierus aicina vienmēr pārbaudīt lidostu pirms biļetes iegādes

Viens no spilgtākajiem šādas parādības piemēriem Eiropā ir Vācijas Frankfurtes-Hānas lidosta, kas patiesībā ne tikai atrodas 120 kilometru attālumā no megapoles, bet arī atrodas citā federālajā zemē. Dienas laikā no lidostas, kas būtībā atrodas lauka vidū, atiet tikai daži autobusi, bet tuvākā dzelzceļa stacija atrodas aptuveni 20 kilometru attālumā. Tikmēr līdz tuvākajai lielpilsētai Koblenzai, no kuras ir izredzes aizbraukt kaut kur tālāk, ir 70 kilometru.