Izstāde Auto 2025 pārsteigs ar sen neredzētiem zīmoliem un pilnīgi jauniem tirgus dalībniekiem

Auto Bassadone piedalīsies ar visiem Stellantis koncerna zīmoliem un Hyundai. "Neredzētākais no modeļiem būs jaunais Hyundai Inster. Tas ir pieejams elektroauto no 25 990 eiro. Un ļoti ceram sagaidīt Ioniq 9," atklāj tirdzniecības vadītājs Rihards Mežoks. Rīgas autoizstādes tradicionāls dalībnieks ir franču Peugeot. "No Peugeot būs aplūkojams gan jaunais 5008, gan 3008. Vajadzetu būt, ka paspēsim atvest elektrisko Peugeot 408, kurš ir pieejams pasūtīšanai, bet neviena mašīna fiziski nav vēl mūs sasniegusi," saka Mežoks.