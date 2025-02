Kā būvēsim Latvijas digitālo nākotni?

Neatkarīgi no tā, kuram taisnība, skaidrs, ka mēs dzīvojam nozīmīgu tehnoloģisko pārmaiņu laikā un nākotne atšķirsies no tagadējās pasaules. Kāda tā būs šeit, Latvijā, kur mēs atrodamies pašlaik, un kas jādara, lai mēs neatpaliktu no globālajām tendencēm? Atbildes uz šiem jautājumiem lūkosim atrast kopā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Digitālās transformācijas mākslīgā intelekta virziena vadītāju Agati Ambulti, Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Datorikas nodaļas (LU EZTF DN) profesoru Gunti Bārzdiņu, LU EZTF DN profesoru Leo Seļāvo un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātņu prorektoru profesoru Gati Vītolu.