Skultē nolaiž ūdenī pirmo šogad uzbūvēto kuģi

Tieši Saulkrastos 1857. gadā bija uzbūvēts pirmais burinieks Latvijā ar vairāk nekā 100 reģistra tonnu nestspēju – Wictoria. To paveica Pabažu pagasta zemnieks Pēteris Balodis no Pēterupes ciema. Saulkrastu piekrastē no 1852. līdz 1913. gadam uzbūvēti 52 burinieki, iespējams, vēl vairāk.