Svarīgi faktori, kas jāņem vērā pirms sava biznesa uzsākšanas

Tieši neziņa - par to, vai mans produkts kādam būs vajadzīgs, vai es spēšu iekļauties plānotajās izmaksās, vai manu biznesu neapdraudēs sezonalitāte, neparedzēti izdevumi, darbinieku trūkums un citi jautājumi - rada lielāko barjeru, lai no algota darba pārietu uzņēmējdarbībā. Labākais veids, kā kliedēt šo neziņu, ir savu darbību plānošana, jeb pamatota prognoze par biznesa attīstību tā sākumposmā. Tāpēc sākotnējo plānošanu ir vērts paveikt paša spēkiem, domājot par to, vai plāns ir saprotams, pārliecinošs un visi potenciālie riski ir minimizēti. Šajā rakstā apkopoti daži ieteikumi biznesa plānošanai, kā arī apskatītas izplatītākās kļūdas un pārpratumi.