Divus bērnus neielaiž lidmašīnā uz Ēģipti: līdzi nebija nepieciešamo dokumentu

Izceļojot no valsts tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss kādā no minētajām teritorijām, ir nepieciešama otra vecāka, kurš savukārt atbilst kādam no minētajiem kritērijiem, notariāli apliecināta piekrišana bērnu izceļošanai no valsts.