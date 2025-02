Rīgā un Liepājā uzstādīti pirmie tālsatiksmes autobusu biļešu automāti

Pērn nepilnu astoņu mēnešu laikā Lux Express Latvijā iekšzemes maršrutos pārvadājis vairāk nekā 200 tūkstošus pasažieru. Laika posmā no maija līdz gada beigām uzņēmums Latvijas iekšzemes reisos ir pārvadājis vairāk nekā 10 tūkstošus ārvalstu viesu, kurus nogādājis Liepājā un Daugavpilī. Lielākais tūristu skaits ir bijis no Igaunijas, tiem seko vācieši un tūristi no citām valstīm.