Drošība joprojām ir vissvarīgākais faktors, izvēloties kriptovalūtas maku, un Best Wallet to garantē visās jomās. Atšķirībā no aizbildnības makiem, kas pieprasa lietotājiem glabāt līdzekļus pie trešās puses, Best Wallet ir pilnībā bez aizbildnības, tādējādi nodrošinot, ka lietotāji saglabā pilnīgu kontroli pār savām privātajām atslēgām un aktīviem. Tas nozīmē, ka neviens ārējs uzņēmums nevar iesaldēt vai ierobežot piekļuvi līdzekļiem, padarot šo iespēju drošāku un neatkarīgāku.