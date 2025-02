Vai 1. martā steigties mainīt ziemas riepas uz vasaras riepām: speciālista viedoklis

Šobrīd vasaras riepām pieejamas vilinošas pirmssezonas atlaides (un vēl izdevīgāk ir iegādāties ziemas riepas), bet konsultantiem, atšķirībā no karstās sezonas, ir vairāk laika izsmeļošām konsultācijām un padomiem. Riepu garāžā vari arī uzreiz pieteikties riepu montāžai kādā no servisiem visā Rīgā, lai izvairītos no garām rindām un nevajadzīgas steigas. Aplūko daudzveidīgo piedāvājumu Riepu garāžas mājaslapā – tajā noteikti atradīsi ideālās riepas tieši savam auto!