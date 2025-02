FOTO: Pērn TC Origo apmeklētāju skaits pārsniedzis 20 miljonus

"Rīgas centra apkaime piedzīvo strauju izaugsmi, vienlaikus veicinot multifunkcionālā centra “Origo” apmeklētāju plūsmas pieaugumu. To augstu novērtē mūsu sadarbības partneri un nomnieki, kas izvēlas paplašināt tirdzniecības platības, saskatot ilgtermiņa sadarbības iespējas un apjomu. Arī nākotnes attīstības plāni, piemēram, Satekles biznesa centra izveide, kura atklāšana plānota jau šogad, vēl vairāk stiprinās šīs vietas pievilcību. Mūsu mērķis ir nodrošināt ērtu un ilgtspējīgu iepirkšanās vidi ar plašu ikdienas preču un pakalpojumu piedāvājumu. Tāpēc aktīvi investējam pieejamas un funkcionālas vides izveidē, kā arī sadarbojamies ar kvalitatīviem un pircēju pieprasītiem nomniekiem. Šī stratēģiskā pieeja atspoguļojas t/c “Origo” atpazīstamības un apmeklētības rādītājos, kas gadu no gada nostiprina mūsu līderpozīciju kā vienam no vadošajiem iepirkšanās un atpūtas centriem Rīgas centrā,” uzsver uzņēmuma “Linstow Baltic” un multifunkcionālā centra “Origo” komercdirektore Evija Majevska.