Vai inflācija samazināsies? Ekonomists dalās ar prognozēm

Kā norādīja Mālnieks, mazāk skaidra ietekme ir nupat notikušajai desinhronizācijai no Krievijas vienotā elektroenerģijas tīkla BRELL. Patlaban izmaksas, kas saistītas ar sistēmas stabilitātes uzturēšanu sedz AS "Augstsprieguma tīkls" (AST). No 1.jūlija šī nasta gulsies uz tirgotāju pleciem, kas, visticamāk, nozīmē, ka galu galā to maksās patērētāji. Kā pauda Mālnieks, AST sola, ka ietekme uz elektroenerģijas gala cenām būs vien daži procenti - samērā zema nasta, ko maksāt par Baltijas valstu energoneatkarību.