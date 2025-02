Ceļš no Rīgas uz Valgu kļūs ērtāks – moderns vilciens un mazāk pārsēšanos

Tāpat no šodienas, 10. februāra, ieviesta vienotā starptautiskā tranzīta biļete tiem reisiem, kur iesaistīts vairāk nekā viens pārvadātājs. Savukārt biļetes braucieniem, kurus nodrošinās viens pārvadātājs, varēs iegādāties tikai konkrētā pārvadātāja biļešu tirdzniecības sistēmā, kā arī citu partneru biļešu tirdzniecības platformās. Ieviešot tranzīta biļetes formātu, atsevišķos maršrutos samazinātas arī biļetes cenas. Piemēram, biļete braucienam no Viļņas uz Tallinu izmaksā 39 eiro, no Viļņas uz Cēsīm 24 eiro, no Rīgas uz Tartu 14.10 eiro, bet no Rīgas uz Tallinu 30.50 eiro.