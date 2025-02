Labākās kriptovalūtas, ko iegādāties pēc Ērika Trampa ziņojuma

Proti, tādi projekti kā Wall Street Pepe, Best Wallet, Mind of Pepe un Meme Index varētu gūt labumu no atjaunotās intereses attiecībā uz Ethereum un spekulatīvo tirdzniecību. Šīs monētas jau piedzīvo iespaidīgu iepriekšpārdošanas pieaugumu un spēcīgu kopienas atbalstu, kas padara tās par potenciāliem uzvarētājiem pēc Ērika Trampa negaidītā atbalsta.