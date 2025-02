VDD rekomendē "Rail Baltica" kritiski izvērtēt sadarbību ar uzņēmumiem, kas saistīti ar Krieviju un Ķīnu

Atbilstoši jaunākajai AS "RB Rail" informācijai "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 400 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.