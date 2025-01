Drošs brauciens ar “Elektrum Drive” ātro uzlādi

“Ņemot vērā pēdējā laika tendences, arī mēs piekoriģējam savu attīstības stratēģiju, taču kopumā nav šaubu par to, ka pāreja uz zaļāku transportu ir jāturpina. Jā, mums bija optimistiskākas prognozes par Latvijā pārdoto elektromobiļu skaitu, taču bāzes scenārijs tik un tā paliek nemainīgs. Visticamāk, mēs piedzīvosim laika nobīdi grafikā par elektromobiļu skaita pieaugumu, jo daudzi vēl svārstās un nogaida, taču uzņemtais kurss kā tāds paliek spēkā, to ir deklarējusi arī Eiropas Savienība. Un tā jau nav tikai Eiropa vien! Ja paskatāmies, kas notiek Ķīnā, ir skaidri redzams, ka elektroauto tehnoloģiju un izmaksu ziņā eiropieši jau atpaliek no Ķīnas ražotājiem. Ne jau velti arī Latvijā parādās jauni zīmoli no Ķīnas, kas piedāvā elektromobiļus par lētākām cenām. Nav izslēgts, ka arī Ķīnas dēļ elektroauto izplatības tempi pat paātrināsies,” spriež Ansis Valdovskis. Latvijā ķīniešu “Great Wall” elektromobiļi jau pirmajā gadā, kopš parādījās pie mums tirdzniecībā, ir sasnieguši augsto otro vietu pārdotāko elektroauto sarakstā.