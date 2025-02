Vairāk ēdam ievesto pārtiku, nekā pašmāju produktus

Tālāk seko Krievija, Itālija, Ukraina un Spānija. Kopumā 2023. gada tika importētas pārtikas preces no 118 pasaules valstīm. No pirmajām trīs valstīm (Lietuvas, Polijas un Igaunijas) imports sastādīja 45,2 % no visa kopapjoma. Pēdējā desmitgadē imports praktiski pieaudzis no visām valstīm, izņemot Krieviju. Tomēr jāsaka, ka dažreiz importa rādītāji var būt relatīvi. Piemēram, ja kāda trešā valsts ieved pārtiku Igaunijā, bet igauņu uzņēmums to tālāk eksportē uz Latviju, tas pie mums jau tas var skaitīties kā imports no Igaunijas nevis šīs trešās valsts. Tāpat tas ir arī otrādi – ja mēs pienu pārdodam lietuviešiem un Lietuvas pienotava to pārstrādā sierā no Latvijas izejvielām un to atved atpakaļ uz Latviju, tas pie mums jau skaitās kā imports no Lietuvas.