Konkurences padome skaidro, kā samazināt pārtikas cenas un kā atturēt uzņēmējus no negodīgas komercprakses

S.U.: KP tirgus uzraudzībā konstatēja, ka cenu atšķirības pārtikas preču grozam starp vienu mazumtirdzniecības tīklu un citu ir būtiskas, tā rosināja priekšlikumu par digitālā cenu salīdzināšanas rīka izveidi. Valdības uzdevumā digitālā cenu rīka izstrāde tika uzdota Zemkopības ministrijai, kuras uzdevums bija izvērtēt tā nepieciešamību un konstruēt digitālā cenu rīka konceptu. Iepriekš tika arī izveidota darba grupa, kurā bija Zemkopības ministrijas pārstāvji, pārstāvji no ražotāju un tirgotāju asociācijām, augstskolu eksperti. Ņemot vērā, ka darba grupā lielākā pārstāvniecība bija tieši ražotāji, kuri tiešā veidā nav ieguvēji no digitālā rīka, tad darba grupai nebija tālākas virzības atbalstam. Bet tagad, ņemot vērā aktualizētās ekonomikas ministra iniciatīvas, kas tiešā veidā sasaistās ar esošo pārtikas cenu līmeņa novērtēšanu, patērētājiem pieņemot gudrus un apdomīgus lēmumus, tad šobrīd pie digitālā rīka izveides ir cieši piesaistīts arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un top jau taustāmāka koncepcija, kādam rīkam ir jāizskatās gan no informācijas ievietošanas aspekta, gan arī vizuālā, kā arī kāds cenu atspoguļojums ir sagaidāms un kas tieši tiks iesaistīts. Protams, tas viss ir vēl izstrādes procesā, un zināms, ka tas arī nav bezmaksas pasākums, un ir jāskatās, kas to īstenos, vai tas, visticamāk, būs kāds privātais entuziasts vai no Eiropas fondiem.