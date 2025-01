Biškopji ceļ trauksmi: daudzviet Latvijā nopērkamais medus nav autentisks

Tomēr ES likumdošana pieļauj, ka medus fasēšanas uzņēmumi veido vienu medus partiju, kas satur "medu" no divām vai vairāk valstīm. Tā ir bieža ES medus fasēšanas uzņēmumu prakse - ES biškopju ražotu medu sajauc ar medu no trešajām valstīm, visbiežāk ļoti lētu produktu no Ķīnas. Šādā gadījumā uz taras etiķetes ir norādīts: medus izcelsme ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums. Statistikas dati liecina, ka 2023.gadā ES importēja 60 177 tonnas "medu" no Ķīnas. Prātam neaptveramu apjomu. Zīmīgi, LBB paņemtie paraugi, uz kuru etiķetes norādīta medus izcelsmes valsts Ķīna, visi kā viens Igaunijas laboratorijas Celvia CC AS atzinumā - nav autentiski.