VIDEO: Autoziņu lielais visurgājēju tests - no tūkstoš zirgspēku eksotikas līdz Latvijā radītam brīnumam

Can Am Maverick R , gluži otrādi, jābūt spilgtam un lecīgam. Tajā ir tikai divas sēdvietas, no kurām neizkļūsi tik fiksi kā no Foxa slidenajiem krēsliņiem. Toties tas prot braukt sacīkstēs un lekt pa gaisu, kur citu to nekādi neuzdrošinātos. Ieliekot drošības karkasu, ar to var braukt īstā rallijā, ne tikai minirallijā kā agrāk. Can Am Maverick neder taktiskām operācijām ienaidnieka aizmugurē, taču tā lietošana līdzinās datorspēlei - viedās gaismas, atslēdzama pilnpiedziņa un gigantiska dzeses sistēma karstai vasarai. Ņemot vērā, ka pakaļējais diferenciālis ir mūžam sabloķēts, bet priekšējais ir aktīvais, dzīve pastāvīgā sānslīdē ir Maverick dabiskā vide.