Nepāla strauji pacēlusi maksu par kāpšanu Everestā

Jaunā likme stāsies spēkā no 2025. gada septembra un tiks piemērota populārās kāpšanas sezonas laikā no aprīļa līdz maijam pa maršrutu, ko 1953. gadā atklāja Tenzings Norgajs - Nepālas šerpu alpīnists, kurš ar alpīnismu sācis nodarboties 19 gadu vecumā. Viņš ir viens no populārākajiem alpīnistiem pasaulē. Kopā ar jaunzēlandieti Edmundu Hilariju 1953. gada 29. maijā kļuva par pirmajiem, kam izdevies sasniegt Zemes augstāko virsotni Everestu.