Auto ziņas: iepazīsties ar Škoda modernizēto elektromobili Enyaq

No ierastās priekšpuses nav palicis ne pēdu, jo lielais brālis šoreiz iet mazā pēdās. Enyaq pieņēmis Elroka valodu, kas pastiprina to vizuālo pievilcību. Enyaq jaunā versija var lepoties ar lielāku sniedzamību, daļēji pateicoties optimizētai aerodinamikai, kā arī ar ilgtspējīgākiem materiāliem un plašu standarta aprīkojumu. Turklāt jaunajā Enyaq saimē ir uzlabotas digitālās iespējas un vēl modernākas palīgsistēmas. Standarta aprīkojumā ietilpst KESSY Advanced, kas automātiski atslēdz automašīnu, kad pietuvojaties tai, un automātiski aizslēdz to, kad attālināties no tās, trīs zonu gaisa kondicionētājs Climatronic, sānu asistents, prognozējošā adaptīvā kruīza kontrole un sastrēgumu asistents.