Auto ziņas: cik piemērots Latvijas ceļiem ir jaunais Kia EV3

Mazliet iedziļinoties EV3 koncepcijā, var ātri pamanīt, ka galvenais uzstādījums ir pēc iespējas racionāls telpas izmantojums. Tāpēc sāni un aizmugure ir gandrīz vertikāli kā futūristiskam konteineram no zvaigžņu kariem. Un atšķirībā no saltās ledus sirds, EV3 aukstā laikā ir īsts glābiņš no iesnām. Salons uzsilst neticami ātri. Stūre gan aizsedz klimata sadaļu vienlaidu ekrānā, taču temperatūru regulē ar taustiņiem paneļa centrā.