FOTO: Pie t/c Origo atklāta ceļojošā izstāde Arhitektūra. Inženierija. Forma un funkcija

Tradicionāli lielformāta brīvdabas izstāžu ciklu atklājam ar izcilu Latvijas arhitektūras un inženierijas sasniegumu darbu izstādi. Inovatīvi, moderni un ilgtspējīgi risinājumi ir arī Linstow Baltic biznesa stratēģijas pamatā, attīstot mūsdienīgus un ilgtspējīgus pilsētvides objektus. To apliecina augstais ekspertu novērtējums un starptautiskā atzinība, ko ieguvuši mūsu veidotie pilsētvides objekti – multifunkcionālais centrs Origo, Origo One un topošais Satekles biznesa centrs, kas tiks atklāts šogad. Mēs esam liecinieki, ka šī apkaime piedzīvo ievērojamas pārmaiņas, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem nākotnes infrastruktūras centriem. Modernizācija un ilgtspējīgi attīstības risinājumi to padara par stratēģiski svarīgu pilsētas attīstības punktu ne vien Latvijas, bet arī Baltijas mērogā. Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar izcilu arhitektu darbiem lielformāta izstāžu telpā blakus multifunkcionālajam centram Origo, kas atzīts par ilgtspējīgas modernās būvniecības paraugu, − aicina Evija Majevska, Linstow Baltic un multifunkcionālā centra Origo komercdirektore, paužot gandarījumu par ilgstošu sadarbību ar biedrību BDCC un ikgadēju izstādes atklāšanu.