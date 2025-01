Igauņi gatavojas būvēt kodolspēkstaciju. Latvieši nogaida

Patlaban ir kļuvis skaidrs, apmēram kur varētu atrasties Igaunijas atomelektrostacija - izvērtējot vairāk nekā desmit variantus, tagad ir palikuši vairs tikai divi. Abas iespējamās vietas atrodas netālu viena no otras Igaunijas ziemeļu piekrastē, pārdesmit kilometrus no Rakveres. Nākamais solis būs veikt padziļinātu izpēti, lai noskaidrotu, kura no abām vietām ir vispiemērotākā AES būvei, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izvēršanai. Tiesa, vispirms vēl ir nepieciešams politisks lēmums AES projekta uzsākšanai, bet Igaunijas parlamentā šis jautājums ir iestrēdzis jau vairākus mēnešus.