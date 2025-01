No sapņa par Spāniju līdz vilšanās asarām: tūrfirma visu atceļ dienu pirms ceļojuma

Kā vēsta TV3 raidījums "Bez tabu", 2023. gada pavasarī Justīne ar draudzeni devās uz Polijas Tatriem, ko organizēja Sergejs Šaburovs no tūrisma firmas SIA “Miasfor” jeb “To Hike”. Brauciens bija veiksmīgs, un viņa bija sajūsmā par Sergeja organizētību. “Viņš fantastiski vada pasākumus. To, ko viņš dara, viņš dara perfekti! Nekad nebūs grupas priekšā, vienmēr paliks ar to, kurš nāk pēdējais,” TV3 saka Justīne.