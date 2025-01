Līdz pensijai tik un tā nenodzīvošu! Mīti un realitāte par mūža ilgumu un pensiju līdzekļiem

Latvijā valsts izmaksātā pensija vidēji veido 52,8% no indivīda līdzšinējiem ienākumiem, tomēr, lai vecumdienas spētu pavadīt komfortabli un nesatraucoties par finansēm, sasniedzot pensijas vecumu, vidējam ienākumu līmenim jābūt vismaz 70% no darbā saņemtā vidējā atalgojuma. Diemžēl pašreizējās demogrāfiskās tendences nav iepriecinošas – prognozes liecina par sabiedrības novecošanos un dzimstības samazināšanos. Patlaban vienu pensionāru uztur 2,4 strādājošie, tad 2050. gadā tie būs vairs tikai 1,4, bet dekādi vēlāk – 1,2. Lai nodrošinātu iedzīvotāju skaita stabilitāti, katrai sievietei vidēji būtu jābūt ap 2,1 bērnam, kas nodrošinātu paaudžu nomaiņu. Tomēr pēdējos gados Latvijā vērojama dzimstības līmeņa lejupslīde – 2023. gadā Latvijā dzimstības koeficients bija vien 1,36. Saglabājoties esošajām demogrāfiskajām tendencēm, paredzams, ka 2050. gadā summa, ko valsts senioriem varēs izmaksāt no pensiju 1. līmeņa, sastādīs tikai 25% no cilvēka saņemtās pēdējās darba algas.