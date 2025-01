FOTO: kā izskatās projekti, kuros ieguldīti 138 miljoni eiro

Lāčplēša ielā jau no tāluma ainavā paveras pārbūvētā Jaunā Rīgas teātra šņorbēniņi, kas paceļas augstu virs lielās zāles. Nozīmīga vieta atvēlēta teātra publiskajai ārtelpai ar soliņiem un zaļumiem, kur cilvēkiem piesēst, lai parunātos un atpūstos no pilsētas kņadas. Vecais apjoms un jaunie ir savstarpēji savienoti ar stiklotu gaisa tiltiņu. Kad projekts sākotnējās idejas formā nonāca pie VNĪ, tas bija paredzēts kā vienkāršs remonts ar pieticīgu budžetu – ap 7 miljoniem eiro (2008. gadā), taču bija skaidrs, ka Latvijas kultūras pasaulē tik nozīmīga būve ir pelnījusi tikpat cieņpilnu ieguldījumu, tādēļ laika gaitā projekta mērogs audzis no remonta ar nelielu piebūvi un fasādes atjaunošanu līdz arhitektūras pērlei, ko varam baudīt šodien.